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ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону 

ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону 

ВТБ принял решение продолжить работу сервиса дистанционной выдачи кредитов наличными по телефону. За 2,5 месяца клиенты оформили таким способом около 10% от всех продаж кредитов наличными через дистанционные каналы на сумму свыше 3,7 млрд рублей. 

Сервис дистанционной выдачи кредитов наличными по телефону доступен действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, и хотят оформить продукт без посещения офиса. Процесс реализуется с помощью безбумажной технологии с использованием электронной подписи, которая  обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка, так и для клиента. 

Удаленная выдача кредита проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подписывает их простой электронной подписью в ВТБ Онлайн. После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время. 

«Доля онлайн-выдач кредитов наличными сегодня составляет более 30%. Мы видим спрос на цифровые услуги, поэтому продолжаем их активно развивать. Наши клиенты могут оформить кредит полностью дистанционно через приложение ВТБ Онлайн или по телефону в контакт-центре. Сейчас это особенно интересное предложение, потому что недавно мы улучшили условия по продукту и снизили ставку до 7,5%, что является одним их лучших предложений на рынке», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ. 

Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Банк при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений – данная информация не подлежит разглашению. Сотрудники банка никогда не просят устанавливать дополнительные сторонние приложения для телефона, не имеющие отношения к ВТБ.

 