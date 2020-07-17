Народные приметы на 18 июля подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 18 июля помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время в метеорологической обстановке произойдут изменения, которые повлекут за собой снижение температуры воздуха.

В старину люди очень часто смотрели на небо, дабы выяснить, к какой погоде следует готовиться. Существует поверье, сформированное в ходе подобных наблюдений, о том, что белая и блестящая луна 18 июля предвещает скоро похолодание, но осадков не будет.

Если же в этот день луна кажется туманной и большой, то следует готовиться к тому, что в скором времени пойдут дожди.

В том случае, если 18 июля луну очень хорошо видно, можно рассчитывать на хорошие показатели урожайности.