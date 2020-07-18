Народные приметы на 19 июля подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 19 июля помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время насупят холода и пойдут дожди.

Люди, которые жили несколько веков назад, верили, что небо посылает не только символические знамения, которые можно трактовать лишь в абстрактном ключе, но и совершенно конкретные сигналы. В старину существовало поверье, согласно которому блестящая и белая луна 19 июля свидетельствует о приближении похолодания.

Если же в девятнадцатый день второго месяца лета луна кажется большой и туманной, то следует готовиться не только к снижению температуры воздуха, но и к дождям.

Утром 19 июля народные поверья советуют пройтись босиком по росе, дабы весь год не было никаких проблем со здоровьем.