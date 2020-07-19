Народные приметы на 20 июля подскажут, следует ли готовиться к затяжным дождям

Народные приметы на 20 июля помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что наступит период активного выпадения осадков.

Несколько столетий назад, когда погода сама же фактически и прогнозировала себя, то есть прогноз составлялся не на основе исследований, проведенных с помощью высокоточного оборудования, а посредством наблюдений за состоянием окружающей среды, существовало поверье, гласящее, что в том случае, если в двадцатый день второго месяца лета идет дождь, аналогичная метеорологическая обстановка будет иметь место ещё семь недель подряд, но между выпадениями осадков будут наблюдаться перерывы, хоть и не очень длительные.

В былые времена жатва начиналась ближе к 20 июля. Первый сноп сена было принято освящать в церкви.

Также несколько веков назад крестьяне в период с 20 июля по 10 августа высаживали землянику и повторно засеивали редис.