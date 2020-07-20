Венчурный инвестор Сергей Гришин рассказал о бизнесе в период коронавирусного кризиса

Один из самых успешных и одновременно один из самых непубличных российских предпринимателей, совладелец «Росевробанка» Сергей Гришин на днях впервые за 12 лет пообщался с отечественной прессой. Он изложил журналистам свою точку зрения на развитие экономики после эпидемии COVID-19.

Будущее принадлежит высокотехнологичным компаниям, сообщил «Российской газете» бизнесмен. Именно ориентированность на высокотехнологичные инвестпроекты позволила его компаниям преодолеть кризис с весьма удовлетворительными финансовыми результатами. Подобных проектов достаточно в российской экономике, считает Гришин, и к реализации многих из них он готов приступить «с большим удовольствием». Уже сейчас Гришин, совместно с международным инвестиционным банком Goldman Sachs, финансирует проект по строительству и запуску коммерческой недвижимости Malltech.

Сергей Гришин не сторонник афишировать свои политические взгляды – по его словам, он «всего лишь наблюдатель», но то, что он наблюдает в последние месяцы в отношениях России и США, вселяет в него, как и во многих других американских предпринимателей, большие надежды: «Мне было отрадно видеть, как в этот сложный период Россия и США успешно взаимодействовали в борьбе с COVID-19, как передавали друг другу сотни аппаратов ИВЛ, спасая человеческие жизни». Это, а также то, что власти обеих стран не постояли за ценой, когда сочли нужным поддержать в этот сложный период население и предпринимателей, по мнению Гришина, - явные признаки того, что правительства двух стран способны и готовы к конструктивному диалогу.