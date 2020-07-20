Народные приметы на 21 июля подскажут, какая погода будет в августе

Народные приметы на 21 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в августе.

Несколько веков назад было принято считать, что погода, имеющая место 21 июля, идентична той метеорологической обстановке, которая наблюдаться в течение последнего месяца лета. Но эта примета сработает только в том случае, если в рассматриваемый день июля на небе можно увидеть новую луну.

Крестьяне в былые времена верили, что озимый хлеб уже полностью готов к жатве, если к 21 июля поспела черника.

Также народные поверья гласят, что именно с 21 июля начинается пик летней жары.