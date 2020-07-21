Народные приметы на 22 июля подскажут, будет ли зима морозной

Народные приметы на 22 июля помогут узнать, будет ли предстоящая зима отличаться очень холодной погодой.

Несколько столетий назад именно 22 июля люди составляли предварительный прогноз погоды на осень и зиму, исходя из доступных им средств и объектов для наблюдения. Считалось, что обилие черники, имеющее место в двадцать второй день второго месяца лета, предвещает, что грядущей зимой будут наблюдаться сильные морозы.

Если же черника не созрела к этому времени, народные поверья советуют готовиться к холодной осени.

Также в этот день крестьяне, жившие в былые времена, закапывали свежий огурец в землю. Данный действия имели статус своего рода ритуала, направленного на то, чтобы призвать хороший урожай.