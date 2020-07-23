Энергетики «Мордовэнерго» продолжают установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии

До конца 2020 года филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Мордовэнерго» в рамках инвестиционной программы установит порядка 4 тыс. современных приборов учета в населенных пунктах республики. На эти цели будет направлено более 71 млн рублей. Ранеевсе затраты на организацию учета электроэнергии несли потребители, в том числе им приходилось платить за сами приборы учета, установку и эксплуатацию оборудования. Теперь все эти обязательства взяла на себя электросетевая компания.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – поэтапный процесс. «Умные счетчики» будут устанавливаться вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. Приоритет отдается потребителям, у которых приборы учета не установлены, неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки (т.к. подошел нормативный срок). В иных случаях можно использовать имеющийся счетчик.

В рамках решаемых задач по цифровой трансформации электроэнергетики установка систем интеллектуального учета позволит исключить факты неправомерного энергопотребления. Это положительно отразится на показателях качества электроэнергии в сети конкретных населенных пунктов.

Напомним, что с 1 июля 2020 года, согласно Федеральному закону № 522-ФЗ, обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии переходит к гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и сетевым организациям во всех остальных случаях.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Электросетевая компания «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «МРСК Волги» находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 111 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 570 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном капитале - 67,97 %).