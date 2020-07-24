Народные приметы на 25 июля подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 25 июля помогут определить, будет ли в ближайшее время иметь место ухудшение метеорологической обстановки.

В былые времена, когда природа подсказывала людям грядущие изменения метеорологической обстановки посредством различных явлений, было принято считать, что отсутствие росы утром 25 июля является предвестием, сигнализирующим о скором ухудшении погодных условий.

Обилие росы на лугах в рассматриваемый день народные поверья называют предвестником удачного года, но не уточняют, каким образом проявится эта удача.

Также существует поверье, согласно которому роса, выпавшая утром 25 июля, обладает целебными свойствами.