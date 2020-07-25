Народные приметы на 26 июля подскажут, какая погода будет осенью

Народные приметы на 26 июля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место осенью.

В былые времена, когда прогноз погоды существовал исключительно в виде поверья, точность которого не может быть слишком высокой, считалось, что теплая и солнечная погода, имеющая место 26 июля, представляет собой своего рода синоптический сигнал о том, что осень будет продолжительной, а холода наступят достаточно поздно.

Дождь, который идет 26 июля, народные приметы называют предвестником того, что грядущей зимой будут наблюдаться сильные морозы и частые метели.

Грачи, собирающиеся в стаи в рассматриваемый день, предвещают скорое наступление осени.