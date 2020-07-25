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Народные приметы на 26 июля подскажут, какая погода будет осенью

Народные приметы на 26 июля подскажут, какая погода будет осенью

Народные приметы на 26 июля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место осенью.

В былые времена, когда прогноз погоды существовал исключительно в виде поверья, точность которого не может быть слишком высокой, считалось, что теплая и солнечная погода, имеющая место 26 июля, представляет собой своего рода синоптический сигнал о том, что осень будет продолжительной, а холода наступят достаточно поздно.

Дождь, который идет 26 июля, народные приметы называют предвестником того, что грядущей зимой будут наблюдаться сильные морозы и частые метели. 

Грачи, собирающиеся в стаи в рассматриваемый день, предвещают скорое наступление осени.   