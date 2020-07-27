В Темникове горел жилой дом

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 26 июля. На улице Шестакова загорелся жилой дом №2.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Огонь повредил постройку на площади 2 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru