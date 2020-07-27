В Саранске появились первые дома с сервисами «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» запустил экосистему цифровых сервисов в восьми многоквартирных домах Саранска. Смарт-домофонами, видеонаблюдением и умными счетчиками, объединенными в новом продукте компании «Ростелеком Ключ», оборудованы новостройки на улицах Севастопольской, Набережной, Солнечной, Большевистской, Лесной, Богдана Хмельницкого и проспекте 60 лет Октября. Пользоваться услугами могут около 3 000 семей.

«Ростелеком Ключ» – специально разработанные для собственников квартир, застройщиков и управляющих компаний ИТ-решения на базе единой цифровой платформы. Жильцы могут управлять домофоном и просматривать записи с видеокамер в мобильном приложении, а управляющие организации – дистанционно снимать с приборов учета данные в личном кабинете через браузер.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Решение “Ростелеком Ключ” делает жизнь комфортной и безопасной. Очень удобно, когда все сервисы работают на единой платформе и управляются удаленно через приложение из любой точки мира, где есть интернет. При этом каждый житель может самостоятельно выбрать, какой из сервисов ему необходим, и подключить его».

Умный домофон позволяет жильцам не только слышать, но и видеть посетителя и открывать дверь нажатием кнопки на смартфоне или планшете. Сервис также предоставляет возможность создавать временные коды доступа для гостей или курьеров.

С помощью камер видеонаблюдения собственникам жилья и управляющим компаниям проще контролировать обстановку в подъездах и следить за порядком на придомовой территории. Видеозаписи хранятся в зашифрованном виде в облаке провайдера и надежно защищены. Сервис позволяет настраивать разные уровни доступа к системе видеонаблюдения, делать стоп-кадры и выгружать файлы из архива по запросам жильцов.

Новоселам не обязательно следить за показаниями счетчиков: система сбора данных с приборов учета направляет сведения в управляющую компанию автоматически. В мобильном приложении и в личном кабинете сервиса можно в режиме реального времени контролировать расходы ресурсов: отопление, электроэнергию, горячую и холодную воду.

Денис Макаров, директор ООО «УК Жилкомфорт»:

«“Ростелеком Ключ” – это удобный и многофункциональный современный сервис, который предоставляет возможность удаленно управлять системами жилых комплексов, улучшает комфорт и безопасность проживания в домах и помогает оперативно взаимодействовать с жильцами».

Установить сервисы «Ростелеком Ключ» можно в любом доме. Для этого собственникам квартир необходимо обратиться к провайдеру по номеру 8 800 1000 800 или в управляющую компанию.