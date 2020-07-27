Бывшая жена финансиста Сергей Гришин невольно стала инструментом в руках злопыхателей

Банкир Сергей Гришин, не балующий прессу своим вниманием, на днях дал интервью журналистам «Ленты.ру». В нем предприниматель рассказал о состоянии своего бизнеса, а также о бракоразводном процессе, который он инициировал около двух лет назад.

По словам Гришина, это был очень трудный период в его жизни. Тяжелое хроническое заболевание, мучающее бизнесмена с 20 лет, вновь дало о себе знать. Переговоры по продаже «Росевробанка» затягивались и заставляли его нервничать. «Все протекало в стрессовом состоянии, - признался миллиардер. - А перед этим я узнал о большом обмане в своем окружении, ужаснулся глубине этого обмана и стал делать необдуманные шаги. Стресс быстро перешел в безрассудство». Именно на этом фоне и протекал бракоразводный процесс, который стал в результате весьма громким. Все подробности своих безрассудств Гришин с огромным удовольствием забыл бы, но, как он выразился, «публикации в СМИ и судебные разбирательства напоминают об этом до сих пор».

Состоянием бизнесмена поспешили воспользоваться его недруги, начавшие раздувать шумиху вокруг его поступков. Однако Сергею Гришину удалось взять ситуацию под контроль. Брак бизнесмена с Анной Федосеевой был расторгнут, и сегодня ему остается только пожалеть, что экс-супруга стала инструментом в руках злопыхателей. Их имена Гришин не желает предавать огласке, как минимум до суда. Потеряв в результате поглощения «Совкомбанком» большую часть своего банковского актива, предприниматель сосредоточился на финансировании инвестиций. Сейчас на его счету несколько прибыльных инвестпроектов в США и в России, например, девелоперский проект Malltech.