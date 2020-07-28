Народные приметы на 29 июля подскажут, будет ли грядущая зима морозной

Народные приметы на 29 июля помогут определить, будет ли грядущая зима морозной.

Несколько веков назад люди считали достоверным поверье, которое гласит, что мыши, поедающие посевы в двадцать девятый день второго месяца лета, являются предвестниками длинной зимы, сопровождаемой сильными морозами.

Крестьяне, которым выпало жить во времена, когда прогноз погоды составлялся исключительно на основе разного рода примет, радовались дождю, имеющему место 29 июля, поскольку называли его предвестником хорошего урожая хлеба.

Густой туман в этот день народные поверья называют предвестием о хорошем урожае грибов.