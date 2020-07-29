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Народные приметы на 30 июля подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 30 июля подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 30 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место зимой.

В былые времена существовало поверье, согласно которому гроза в предпоследний день второго месяца лета является верным признаком того, что грядущей зимой часто будут иметь место метели. Кроме того, данная обстановка сигнализирует о дождливой осени.

Если 30 июля имеет место сухая и жаркая погода, народные поверья советуют готовиться к холодной зиме, но и с минимальным количеством снега.

Если в ночь на 30 июля наблюдается похолодание, последний день второго месяца лета будет ясным и солнечным.

 