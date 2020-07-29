Народные приметы на 30 июля подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 30 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место зимой.

В былые времена существовало поверье, согласно которому гроза в предпоследний день второго месяца лета является верным признаком того, что грядущей зимой часто будут иметь место метели. Кроме того, данная обстановка сигнализирует о дождливой осени.

Если 30 июля имеет место сухая и жаркая погода, народные поверья советуют готовиться к холодной зиме, но и с минимальным количеством снега.

Если в ночь на 30 июля наблюдается похолодание, последний день второго месяца лета будет ясным и солнечным.