Народные приметы на 31 июля подскажут, какая погода будет в декабре

Народные приметы на 31 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка установится в декабре.

Несколько столетий назад в народной среде статус достоверного и подтвержденного действительностью имело своего рода метеорологическое правило, которое гласит, что высокая температура воздуха в последний день второго месяца лета является сигналом о том, что в декабре будут наблюдаться лютые морозы.

Если 31 июля начинают желтеть листья березы, народные приметы советуют готовиться к раннему приходу осени.

В старину крестьяне именно 31 июля завершали жатву. После этого они начинали приступать к заготовке еды на зиму.