Житель Рузаевки пытался убить жену из-за развода

В Мордовии житель Рузаевки пытался убить свою супругу.

В настоящее время известно, что 40-летний житель Рузаевки находится в стадии бракоразводного процесса со своей 35-летней супругой, проживающей в Саранске. Мужчина неоднократно пытался наладить отношения с женой, дабы избежать развода, но последняя данную инициативу никоим образом не поддерживала. В итоге житель Рузаевки решил убить супругу.

Несколько дней назад мужчина приехал в Саранск. Некоторое время гражданин гостил у друга, вместе с которым распивал спиртные напитки. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина направился к дому, где проживает его жена. Житель Рузаевки имел при себе охотничий нож. Женщины дома не было. Дождавшись возвращения пострадавшей в подъезде, мужчина принялся наносить ей ножевые ранения, целясь в грудную клетку. Женщина стала оказывать сопротивление, вследствие чего некоторые удары пришлись на её сумку.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины ножевые ранения рук.

Житель Рузаевки был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф