Народные приметы на 1 августа подскажут, какая погода будет наблюдаться в ближайшие дни

Народные приметы на 1 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение нескольких ближайших дней.

Несколько веков назад считалось, что сухая погода в первый день последнего месяца лета предвещает аналогичную метеорологическую обстановку на протяжении нескольких ближайших дней.

Если же 1 августа идет дождь, народные поверья советуют быть готовым к тому, что предстоящая осень будет отличаться обилием осадков. Также дождливая погода сигнализирует об очень плохом урожае орехов.

Если в ночь на первый день августа на небе имеет место звездопад, в ближайшее время нагрянут сильные порывы ветра.