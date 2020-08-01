Народные приметы на 2 августа подскажут, следует ли готовиться к дождливой погоде

Народные приметы на 2 августа подскажут, установится ли в ближайшее время дождливая погода.

В былые времена люди верили в примету, согласно которой наличие грома и дождя во второй день последнего месяца лета является сигналом о том, что дождливая погода будет иметь место в течение нескольких ближайших дней.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, радовались дождю, который идет 2 августа, поскольку верили, что он предвещает хороший урожай зерновых в следующем году.

Кроме того, народные приметы называют повышенную облачность 2 августа сигналом о том, что в следующем году можно рано приступать к посеву зерновых.

Народные поверья запрещают после 2 августа есть землянику. В былые времена считалось, что в случае нарушения данного предписания человек начнет засыпать. Стоит отметить, что в данном случае сонливость представляет собой условное обозначение, символизирующее упадок сил.