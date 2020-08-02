Народные приметы на 3 августа подскажут, будет ли грядущая зима морозной

Народные приметы на 3 августа помогут узнать, какая метеорологическая обстановка установится зимой.

Несколько столетий назад люди именно в третий день последнего месяца лета определяли, к какой зиме следует готовиться. Громко кричащие сороки воспринимались в качестве предвестников того, что в период с декабря по февраль будет иметь место высокая для данного времени года температура воздуха. Большие кучи на муравейниках народные поверья называют предвестием о морозной зиме.

Грозу, наблюдающуюся в третий день августа, в былые времена называли сигналом о долгой осени.

Крестьяне, жившие в старину, 3 августа начинали провожать лето.