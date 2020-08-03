Где скрывается один из самых разыскиваемых преступников в мире?

После своего побега из Германии Яну Марсалеку успешно удавалось скрываться от властей и правоохранительных органов в различных частях света. Только сейчас спецслужбам удалось восстановить маршрут передвижений преступника и установить его примерное местоположение.

Карта перемещения австрийца по миру вызывает множество вопросов у экспертов. В ходе журналистского расследования удалось восстановить огромное количество перелетов, только их перечень занимает почти 600 страниц печатного текста. При этом Марсалек пользовался шестью австрийскими паспортами и четырьмя паспортами других стран, один из которых был дипломатическим. А информация о пересечениях российской границы, по утверждению издания, впоследствии были удалены из официальной базы данных миграционной службы.

Журналисты выяснили, что с 2014 года за передвижениями иностранца пристально следили сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. На основании этой информации представители Bellingcat сделали вывод, что ФСБ пыталась завербовать Марсалека и возможно добилась своей цели.

После исчезновения австриец несколько раз выходил на связь со своими коллегами и утверждал, что находится в Восточной Азии. В одной из бесед он обронил неосторожную фразу о том, что находится в стране, где уже на протяжении 25 лет власть находится в руках одних и тех же людей. Данный тезис дал журналистам пищу для размышлений и позволил предположить, что речь идет о Беларуси.

Дальнейшая проверка базы данных миграционных служб показала, что Марсалек действительно пересек границу Беларуси в ночь с 18 на 19 июня. Запись содержит информацию о том, что бизнесмен якобы прибыл в страну на частном самолете и с тех пор не покидал ее. Впрочем, это не исключает факта, что подозреваемый в крупном мошенничестве преступник перебрался в Россию, с которой у Беларуси единая граница, для пересечения которой не требуется предъявления паспорта.

Сотрудники издания Bellingcat провели проверку записей, зарегистрированных в базах данных сервисов по отслеживанию перелетов, и выявили несколько рейсов, которыми мог воспользоваться подозреваемый. Он мог вылететь в Таллинн из Австрии (частный борт Embraer 650 Legacy) или Германии (регулярный рейс Lufthansa LH882), а из Таллинна в Минск и затем предположительно в Витебск.

Австрийская компания, которая занимается частными коммерческими авиаперевозками и владеет бизнес-джетом Embraer 650 Legacy, не подтвердила и не опровергла информацию о предоставления борта мистеру Марсалеку. Но зафиксированные в сервисе регистрации полетов маршруты журналисты называют наиболее вероятным способом перемещения бизнесмена из Европейского Союза в Беларусь. Самолет вылетел из аэропорта австрийского города Клагенфурт 18 июня в 13:16, в 16:55 приземлился в столице Эстонии, а еще через 15 минут отправился в Минск. В столице Беларуси бизнес-джет был в 19:10, а спустя 2 часа вылетел в Витебск или Оршу.

Проведенное журналистами расследование указывает на возможное местонахождение одного из бывших руководителей Wirecard, чья деятельность может быть связана с выводом со счетов компании более 2 млрд евро. Сотрудники редакции Bellingcat не располагают доказательствами приведенных в статье фактов, однако обещают продолжить розыск Яна Марсалека в том числе с привлечением ресурсов своих коллег из других изданий. Портал Bellingcat уже анонсировал публикацию второго материала с новыми фактами из биографии подозреваемого.

После такого скандала остается надеяться, что компания Wirecard сможет восстановиться и продолжит оказывать финансовые услуги своим клиентам. Напомним, что среди них были многие нелегальные онлайн-казино, которые теперь пытаются уладить последствия от блокировки счетов. Многие операторы стали неплатежеспособными, что привело к кардинальной перестановке сил в рейтингах казино по выплатам (ТОП игорных заведений, которые по мнению клиентов быстро выплачивают выигрыши на заявленные платежные системы без задержек и комиссий). Учитывая, что много заведения работали нелегально, подать в суд на Wirecard за убытки они не могут.