Народные приметы на 4 августа подскажут, установится ли дождливая погода

Народные приметы на 4 августа помогут узнать, стоит ли готовиться к тому, что в ближайшее время установится дождливая погода.

В былые времена люди доверяли поверью, согласно которому раскаты грома и гроза, имеющие место в четвертый день последнего месяца лета, гласят о том, что на протяжении нескольких ближайших дней погода будет дождливой.

Также гроза 4 августа является сигналом о хорошем урожае зерновых культур.

Сильные росы утром 4 августа крестьяне, которые жили несколько веков назад, называли плохим знаком, предвещающим низкие показатели урожайности льна.