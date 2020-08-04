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ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей

ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей

ВТБ запустил мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей. Мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и расширенный функционал для финансового управления бизнесом.

ВТБ Бизнес Lite разработано для мобильных устройств на iOS и Android. В приложении упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы и продукты. На главной странице отображаются остатки по счетам и удобная лента операций, также пользователям доступно оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции.

В мобильном банке появились новые операции. Среди них выставление счета на оплату, а также платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами. При этом лимиты по разовым платежам для удобства клиентов увеличены в приложении до 300 тыс. рублей. В случае работы с несколькими юридическими лицами пользователь может легко менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.

Дизайн приложения выполнен в лаконичном стиле и позволяет легко ориентироваться в разделах, быстро совершая все необходимые операции.

«Мы разработали новый мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт и потребности клиентов, чтобы управление бизнесом стало для них проще и удобнее. ВТБ Бизнес Lite является одним из элементов экосистемы банка для среднего и малого бизнеса. Для перехода с текущего мобильного банка ВТБ Бизнес Онлайн на новый никаких дополнительных действий не требуется – можно скачать и пользоваться», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

Приложение ВТБ Бизнес Lite доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.

 