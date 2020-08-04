Народные приметы на 5 августа подскажут, грядут ли затяжные дожди

Народные приметы на 5 августа помогут определить, предвидятся ли в ближайшее время затяжные дожди.

Несколько столетий назад предвестником дождливой погоды, которая будет иметь затяжной характер, поверья, заменявшие в старину прогноз профессиональных синоптиков, называли яркие звезды на рассвете 5 августа.

Туман, имеющий место вечером 5 августа, народные приметы называют сигналом о приближении жаркой погоды.

В этот день крестьяне, которым выпало жить несколько веков назад, активно работали в поле, поскольку верили, что любые промедления не позволят им в срок собрать урожай.