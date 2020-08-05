Народные приметы на 6 августа подскажут, какая погода будет в конце лета

Народные приметы на 6 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место во второй половине последнего месяца лета.

В былые времена существовало поверье, согласно которому метеорологическая обстановка, имеющая место в шестой день августа, идентична погодным условиям второй половины последнего месяца лета.

Чайки, которые в этот день часто садятся на воду, народными поверьями называются предвестниками дождливой погоды.

Крестьяне, жившие в старину, 6 августа не выезжали на поля, опасаясь пожара. С чем это поверье связано, в наши дни сказать нельзя.