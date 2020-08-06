До конца августа филиал «Мордовэнерго» выполнит ремонт 10 подстанций

Специалисты филиала «Россети Волга» - «Мордовэнерго» активно работают над выполнением программы технического обслуживания и ремонта.

По плану в августе текущего года будет выполнен ремонт 10 подстанций: ПС 110 кВ Барашево, ПС 110 кВ Медаево, ПС 110 кВ Тепловка, ПС 110/35/10 кВ «Инсар», ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево», ПС 110/35/10 кВ «Ширингуши», ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кочкурово, ПС 35 кВ Красино, ПС 35 кВ Спасское.

Ремонтные работы – важнейшая часть комплекса мер по подготовке электросетевого хозяйства филиала к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов. Они проводятся для повышения надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

В перечень электрооборудования, которое предстоит отремонтировать в августе, входит 79 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Кроме этого, в текущем месяце в населенных пунктах республики персонал «Мордовэнерго» заменит 3,77 км неизолированного провода воздушных линий 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод, существенно снижающий возможность аварийных отключений.

Интенсивно проводятся работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи. Работы запланированы на площади почти 40,5 га. Специалисты используют механизированный и ручной способ удаления древесно-кустарниковой растительности.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Электросетевая компания «Россети Волга» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «Россети Волга» находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 111 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 570 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном капитале - 67,97 %).