Народные приметы на 7 августа подскажут, будет ли зима морозной

Народные приметы на 7 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет доминировать грядущей зимой.

Несколько веков назад, когда уровень точности прогноза погоды был значительно ниже, а последний представлял собой исключительно поверье, люди верили, что холодное утро 7 августа предвещает зиму, отличающуюся сильными морозами.

Если же в седьмой день последнего месяца лета небо ясное, а температура воздуха высокая, народные приметы советуют готовиться к теплой зиме.

Также прохлада 7 августа может быть сигналом о раннем приходе зимы.

Люди, жившие в былые времена, в начале августа уже начинали активно готовиться к зиме.