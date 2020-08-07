Народные приметы на 8 августа подскажут, следует ли готовиться к дождливой погоде

Народные приметы на 8 августа помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время установится дождливая погода.

В былые времена, когда прогноз погоды составлялся не на основе наблюдений за метеорологической обстановкой с помощью специального оборудования, а посредством персональных наблюдений за состоянием и поведением всего живого, было принято считать, что обилие назойливых комаров в восьмой день последнего месяца лета является предвестником скорого наступления дождливой погоды.

Утром 8 августа люди, жившие в старину, собирали травы, поскольку считали, что в этот день роса приобретает целебные свойства.

В начале августа крестьяне, которым выпало жить в так называемые седые времена, приступали к раннему сбору яблок.