Народные приметы на 9 августа подскажут, будет ли осень холодной

Народные приметы на 9 августа помогут узнать, какая погодная обстановка будет иметь место грядущей осенью.
В былые времена было принято доверять примете, гласящей, что капуста, которая завилась в девятый день последнего месяца лета, является верным признаком того, что на протяжении предстоящей осени будет преимущественно иметь место низкая температура воздуха.
В этот день православные молятся о здравии. Считалось, что молитвы о хорошем состоянии здоровья 9 августа имеют максимальный эффект.
Муравьи, которые в этот день заделывают входы в муравейники, народными поверьями называются предвестниками скорого дождя.