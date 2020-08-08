Народные приметы на 9 августа подскажут, будет ли осень холодной

Народные приметы на 9 августа помогут узнать, какая погодная обстановка будет иметь место грядущей осенью.

В былые времена было принято доверять примете, гласящей, что капуста, которая завилась в девятый день последнего месяца лета, является верным признаком того, что на протяжении предстоящей осени будет преимущественно иметь место низкая температура воздуха.

В этот день православные молятся о здравии. Считалось, что молитвы о хорошем состоянии здоровья 9 августа имеют максимальный эффект.

Муравьи, которые в этот день заделывают входы в муравейники, народными поверьями называются предвестниками скорого дождя.