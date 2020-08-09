В Большеберезниковском районе сгорела заброшенная постройка

В Большеберезниковском районе произошел пожар, в результате которого была уничтожена заброшенная постройка.

Поздним вечером 8 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старые Найманы. На улице Николаева загорелась заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади 180 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru