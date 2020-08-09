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Народные приметы на 10 августа подскажут, грядет ли затяжное ухудшение погоды

Народные приметы на 10 августа подскажут, грядет ли затяжное ухудшение погоды

Народные приметы на 10 августа помогут определить, следует ли готовиться к затяжному ухудшению погодных условий. 

В былые времена прогноз погоды, представлявший собой поверье, достоверность которого можно назвать исключительно предварительной, гласил, что дождь без ветра, наблюдающийся в десятый день последнего месяца лета, предвещает скорое ухудшение погоды на длительный срок.

Если же 10 августа высоко плывут облака, народные приметы советуют готовиться к том, что в ближайшие дни будет иметь место сухая и ясная погода.

Также народные поверья не советуют что-либо менять 10 августа, поскольку перемены приведут только к негативным изменениям.   

 

 