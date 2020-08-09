Народные приметы на 10 августа подскажут, грядет ли затяжное ухудшение погоды

Народные приметы на 10 августа помогут определить, следует ли готовиться к затяжному ухудшению погодных условий.

В былые времена прогноз погоды, представлявший собой поверье, достоверность которого можно назвать исключительно предварительной, гласил, что дождь без ветра, наблюдающийся в десятый день последнего месяца лета, предвещает скорое ухудшение погоды на длительный срок.

Если же 10 августа высоко плывут облака, народные приметы советуют готовиться к том, что в ближайшие дни будет иметь место сухая и ясная погода.

Также народные поверья не советуют что-либо менять 10 августа, поскольку перемены приведут только к негативным изменениям.