В Саранске пожар уничтожил заброшенную постройку

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Утром 9 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в районе остановки общественного транспорта «Чистые пруды». Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади 4 кв. м.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru