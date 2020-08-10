В Саранске пожар уничтожил заброшенную постройку

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Утром 9 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в районе остановки общественного транспорта «Чистые пруды». Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади 4 кв. м.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru