Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 11 августа подскажут, будет ли начало осени теплым

Народные приметы на 11 августа подскажут, будет ли начало осени теплым

Народные приметы на 11 августа помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в начале осени.

В былые времена люди рассчитывали на теплое начало осени в том случае, если в одиннадцатый день последнего месяца лета имеет место высокая температура воздуха. В данном случае прогноз касается первой половины сентября.

Если же утром 11 мая наблюдаются туманы, на протяжении трех ближайших недель продержится высокая температура воздуха, а осадков не будет.

Кроме того, туманная погода в этот день народными приметами называется предвестником хорошего урожая ячменя и овса.

 

 