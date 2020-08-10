Народные приметы на 11 августа подскажут, будет ли начало осени теплым

Народные приметы на 11 августа помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в начале осени.
В былые времена люди рассчитывали на теплое начало осени в том случае, если в одиннадцатый день последнего месяца лета имеет место высокая температура воздуха. В данном случае прогноз касается первой половины сентября.
Если же утром 11 мая наблюдаются туманы, на протяжении трех ближайших недель продержится высокая температура воздуха, а осадков не будет.
Кроме того, туманная погода в этот день народными приметами называется предвестником хорошего урожая ячменя и овса.