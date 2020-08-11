Народные приметы на 12 августа подскажут, грядут ли затяжные дожди

Народные приметы на 12 августа помогут определить, установится ли в ближайшее время дождливая погода.

В былые времена, когда прогноз погоды существовал только в виде примет, достоверность которых нельзя назвать абсолютной, существовало поверье, гласящее, что мелкий дождь в двенадцатый день последнего месяца лета предвещает затяжные дожди.

Также о том, что в течение нескольких ближайших дней будут наблюдаться дожди, 12 августа может сигнализировать сильный ветер.

Прохладная и пасмурная погода, имеющая место 12 августа, является предвестником того, что осадков в ближайшее время не будет.