Народные приметы на 13 августа подскажут, будет ли зима снежной

Народные приметы на 13 августа помогут определить, будет ли предстоящей зимой много снега.

Несколько столетий назад люди начинали готовиться к снежной зиме в том случае, если в тринадцатый день последнего месяца лета наблюдались сильные порывы ветра.

Крестьяне, которым выпало жить в былые времена, 13 августа старались даже без особой надобности поработать в поле, поскольку верили, что данное действие, представляющее собой своего рода ритуал, обеспечит хорошие показатели урожайности.

Если утром 13 августа не наблюдается туман, народные приметы предвещают теплую погоду в течение ближайших дней.