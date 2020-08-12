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Народные приметы на 13 августа подскажут, будет ли зима снежной

Народные приметы на 13 августа подскажут, будет ли зима снежной

Народные приметы на 13 августа помогут определить, будет ли предстоящей зимой много снега.

Несколько столетий назад люди начинали готовиться к снежной зиме в том случае, если в тринадцатый день последнего месяца лета наблюдались сильные порывы ветра.

Крестьяне, которым выпало жить в былые времена, 13 августа старались даже без особой надобности поработать в поле, поскольку верили, что данное действие, представляющее собой своего рода ритуал, обеспечит хорошие показатели урожайности.

Если утром 13 августа не наблюдается туман, народные приметы предвещают теплую погоду в течение ближайших дней.