Как найти подработку в Саранске и сколько можно заработать

Сколько платят за доставку заказов, перевозку вещей и выгул собак ‒ рассказали всё о работе, которой можно заниматься по вечерам

Из-за пандемии зарплаты сократили ‒ многие компании до сих пор не могут восстановиться.

Что делать, если денег не хватает, и какую подработку искать ‒ рассказал ГородРабот.ру.

Прямо сейчас на сайте более 3500 вакансий в Саранске. Мы собрали вакансии из 150 работных сайтов-источников, в том числе hh.ru, SuperJob, Avito и Труд.всем.

Средняя зарплата в Саранске ‒ 36 600 рублей. Дополнительно можно заработать около 15 000 рублей в месяц ‒ если сильно не напрягаться.

Мы нашли несколько вариантов ‒ работу с почасовой оплатой и другие возможности зарабатывать по выходным и вечерам.

Вакансии с почасовой оплатой

Есть несколько вариантов.

Ты можешь устроиться на работу курьером ‒ эти специалисты востребованы и сейчас. При этом неважно, есть ли у тебя машина ‒ можешь передвигаться пешком или на велосипеде.

Другой вопрос ‒ сколько заказов успеешь выполнить за вечер, если не располагаешь личным транспортом.

В среднем курьерам платят от 80 до 150 рублей за час работы ‒ всё зависит от расстояния.

Другой вариант ‒ пойти работать грузчиком. Важно ‒ крепкое здоровье и большая физическая сила.

Девушкам вряд ли подойдёт такая вакансия ‒ лучше остановись на первом варианте. Если таскать тяжести для тебя не проблема ‒ будешь зарабатывать от 100 до 250 рублей за час работы.

Если есть грузовой автомобиль, сможешь брать дополнительную плату за перевозку ‒ около 500 рублей.

Можно предложить услуги няни или выгульщика собак ‒ работа несложная.

Если деньги нужны срочно ‒ сдай кровь или прими участие в медицинском исследовании (выгодные предложения можно найти на сайте Минздрава).

Вакансии на удалёнке

Хочешь работать из дома? Есть несколько вакансий для подработки на вечер.

Можешь устроиться менеджером или оператором колл-центра ‒ работа подходит для тех, у кого нет опыта.

Если умеешь писать или хорошо разбираешься в школьном предмете, ищи подработку в качестве копирайтера или репетитора. Во втором случае работу лучше искать осенью ‒ когда ученики снова пойдут в школу.

За написание текстов на бирже копирайтинга новичкам платят от 30 рублей за 1000 знаков. За репетиторство на начальном этапе можешь смело брать 500 рублей в час.

А ещё можешь работать над отдельными проектами ‒ участвовать в опросах за деньги, перепродавать товары, писать отзывы и комментарии под покупками, тестить мобильные приложения.

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