В Рузаевке был задержан пьяный автомобилист

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль под управлением пьяного мужчины.

Вечером 12 августа на улице Новой сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2110. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине пьяного вождения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф