Народные приметы на 14 августа подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 14 августа помогут определить, следует ли готовиться к похолоданию.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды представлял собой исключительно примету с предварительной достоверностью, люди считали, что в том случае, если к 14 августа перестали цвести розы, в ближайшие дни будет иметь место существенное снижение температуры воздуха.

Также народные поверья гласят, что сильный ветер в четырнадцатый день последнего месяца лета предвещает зиму, которая будет отличаться обилием снега.

Кроме того, в былые времена люди верили, что погодные условия 14 и 28 августа абсолютно идентичны.