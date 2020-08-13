ВТБ в Мордовии нарастил инвестиционный портфель физлиц на 35%

По итогам первого полугодия розничный кредитный портфель ВТБ в Республике Мордовия увеличился с начала года на 5% и составил на 1 июля 6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения за январь-июнь увеличился на 7,5%, до 4,3 млрд рублей. При этом наибольший рост - 35% - зафиксирован за отчетный период по инвестиционному направлению.

В розничном кредитовании драйвером роста стала ипотека. На 1 июля портфель ипотечных кредитов подразделения превысил 1,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7%. За отчетный период ВТБ предоставил жителям республики более 240 тысяч жилищных займов на сумму порядка 380 млн рублей, что на 17% больше, чем за первое полугодие 2019 года. По программе «Ипотека с господдержкой 2020» на 1 июля выдано кредитов на 63 млн рублей.

Наибольший объем в розничном кредитном портфеле – 3,7 млрд рублей - приходится на кредиты наличными, рост по сравнению с началом года составил 6%. Всего за отчетный период ВТБ в Мордовии было выдано более 1,5 тысячи потребительских кредитов на общую сумму, превышающую 900 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения за январь-июнь увеличился на 7,5% и достиг 4,3 млрд рублей. Значительную долю в портфеле - 3,6 млрд рублей – по-прежнему занимают депозиты (+ 4% с начала года). В отчетный период значительно увеличился спрос на инвестиционные продукты банка. Портфель регионального подразделения вырос на 35% до 0,5 млрд рублей.

«По данным за первое полугодие мы видим, как меняется сберегательная модель поведения наших клиентов. Все большее число жителей Мордовии предпочитают традиционным депозитам инвестиционные продукты ВТБ, имеющие более высокую доходность. Портфель инвестпродуктов подразделения с начала года продемонстрировал серьезный рост - на 35%. Если говорить о кредитовании, то рост здесь во многом простимулирован государственными программами и собственными предложениями ВТБ по поддержке клиентов, наиболее пострадавших от пандемии. С момента действия данных программ кредитные каникулы предоставлены более 853 жителям республики на общую сумму 475 млн рублей», - отметил руководитель ВТБ в Республике Мордовия Сергей Шишикин.