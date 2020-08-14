В Саранске разыскивается мать найденной мертвой девочки

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мать девочки, труп которой был обнаружен весной нынешнего года.

На территории Пролетарского района Саранска 17 марта текущего года случайный прохожий возле школы №10 обнаружил труп новорожденной девочки с гнилостными изменениями. До сих пор стражам порядка не удалось установить личность матери ребенка.

Сотрудники следственных органов просят всех, кто что-либо знает о матери скончавшейся девочки, сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 28-30-58 или 02.

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Источник: mordovia.sledcom.ru