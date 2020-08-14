Народные приметы на 15 августа подскажут, какая погода будет в сентябре

Народные приметы на 15 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в сентябре.

В былые времена было принято считать, что метеорологическая обстановка, наблюдающаяся в пятнадцатый день последнего месяца лета, абсолютно идентична тем погодным условиям, которые будет иметь место в течение первого месяца осени.

Если 15 августа не квакают лягушки, народные приметы советуют готовиться к сильным порывам ветра уже в ближайшие дни.

Крестьяне, жизнь которых протекала в старину, до 15 августа старались завершить все работы, связанные с сенокосом.