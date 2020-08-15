Народные приметы на 16 августа подскажут, какая погода будет в октябре

Народные приметы на 16 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении второго месяца осени.

В былые времена люди доверяли поверью, которое гласит, что метеорологическая обстановка в шестнадцатый день последнего месяца лета идентична погодным условиям, наблюдающимся на протяжении октября.

Также народные поверья гласят, что наличие сильных порывов ветра 16 августа следует воспринимать в качестве предвестника того, что грядущая зима будет отличаться частыми снегопадами.

Если же 16 августа имеет место прохладная погода, народные поверья советуют готовиться к зиме с сильными морозами.