Народные приметы на 17 августа подскажут, какая погода будет в ноябре

С помощью народных примет на 17 августа можно будет определить, какая погодная обстановка будет иметь место в ноябре.

В былые времена люди верили, что между метеорологической обстановкой, характерной для семнадцатого дня последнего месяца лета, и ноябрьской погодой существует прямо пропорциональная связь. Это означает, что жара 17 августа предвещает теплый ноябрь, а низкая температура воздуха в этот день сигнализирует о холодном последнем месяце осени.

Крестьяне несколько веков назад верили, что обилие росы в семнадцатый день августа является предвестником отменного урожая льна.

До 17 августа крестьяне, жившие в старину, старались убрать сено.