В Саранске загорелся мусор в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
Утром 16 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Степана Разина. Очаг возгорания имел место в одном из подъездов жилого дома №48. На лестничной клетке загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 0,1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru