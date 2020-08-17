В Саранске загорелся мусор в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Утром 16 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Степана Разина. Очаг возгорания имел место в одном из подъездов жилого дома №48. На лестничной клетке загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 0,1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru