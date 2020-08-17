Народные приметы на 18 августа подскажут, какая погода будет в декабре

С помощью народных примет на 18 августа можно будет узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении декабря.

В былые времена люди считали, что холодная погода в восемнадцатый день последнего месяца лета предвещает сильные морозы в декабре, а жара сигнализирует о том, что в текущем году первый месяц зимы будет весьма теплым.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому в том случае, если 18 августа из-под земли начинают выползать черви, в ближайшие дни будет иметь место дождливая погода.

Крестьяне, жившие в старину, 18 августа не пели в поле, но до наших дней не сохранились сведения о причинах этого запрета.