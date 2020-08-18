Способы сертификации пиломатериалов

Под пиломатериалами понимаются продукты распила древесины различных пород. Это брус, доски, шпалы, бревна и иные материалы, которые применяются для проведения строительных и отделочных работ. Законодательно установлено, что для импорта и экспорта такой продукции требуется фитосанитарный сертификат. Иные виды разрешительной документации оформляются предпринимателями в добровольном порядке в целях получения маркетинговых преимуществ на рынке.

Фитосанитарная сертификация

Согласно Решению КТС №318 от 18.06.2010 года, фитосанитарный сертификат требуется для провоза через государственную границу РФ следующих типов древесной продукции:

необработанных лесоматериалов с неудаленной и удаленной корой;

бревен, свай и кольев;

древесной коры;

пиломатериалов в виде профилированного погонажа и т.д.

Фитосанитарная сертификация – необходимое условие для импорта и экспорта товаров. Она подтверждает, что древесина не заражена инфекционными болезнями и вредоносными насекомыми. Она включает выезд экспертов и проведение проверок. Если обнаруживается потенциальная опасность заражения, проводится обеззараживание партии, по результатам которого оформляется специальный акт.

Фитосанитарный контроль проводится территориальными подразделениями Россельхознадзора, куда предприниматель обращается с заявлением и заключением о фитосанитарном состоянии подкарантинных товаров. Решение о предоставлении сертификата на пиломатериалы принимается в течение 3-х рабочих дней с момента обращения. Разрешительный документ действителен в течение 14 суток с даты получения.

Добровольная сертификация пиломатериалов

Производители и поставщики лесоматериалов вправе на добровольной основе пройти оценочные мероприятия, чтобы повысить востребованность продукции на рынке, увеличить продажи. Проверка соответствия организуется в рамках одной из существующих систем добровольной сертификации, которая зарегистрирована Росстандартом. Заявитель самостоятельно выбирает, какие свойства товара будут подтверждаться, например:

номинальные размеры;

влажность;

антисептирование;

шероховатость поверхности;

наличие сучков;

наличие трещин;

степень покоробленности и т.д.

В ходе процедуры проверка проводится по ГОСТ или Техническим условиям изготовителя. Разрешительный документ выдается на период до 3-х лет и действует исключительно на территории России. Его получение помогает предпринимателю повысить спрос на продукцию на внутреннем рынке, заключить новые контракты с оптовыми клиентами, дает право участвовать в конкурсах и тендерах.

Дополнительно производители пиломатериалов вправе пройти добровольную оценку системы менеджмента в рамках требований международных стандартов. Например, сертификация по ИСО 9001 подтверждает, что СМК компании обеспечивает выпуск товаров стабильно высокого качества. Проверка соответствия по ИСО 14001 удостоверяет, что фирма заботится об окружающей среде и потребителях.

Сертификат ИСО предоставляется на период 1-3 года. Разрешительный документ действует как на территории России, так и за рубежом, если оценка осуществлялась в рамках международных стандартов ISO. Он укрепляет имидж организации в глазах потенциальных потребителей и деловых партнеров, способствует наращиванию продаж.

Пожарная сертификация пиломатериалов

Оценка пожаробезопасности лесоматериалов, обработанных специальной огнестойкой пропиткой, проводится производителями также на добровольной основе. Она включает лабораторную экспертизу товара, в процессе которой проверяются следующие его характеристики:

легкость воспламенения;

скорость распространения огня;

интенсивность кислородопоглощения;

токсичность при горении;

дымообразование.

По результатам оценки материалу присваивается определенный класс горючести. На его основании эксперты делают вывод о степени пожарной безопасности изделий.

Пожарный сертификат предоставляется на период от 1 года до 5 лет. Он способствует маркетинговому продвижению продукции, потому что пиломатериалы используются при проведении отделки жилых и административных зданий, а их горючесть напрямую влияет на безопасность людей.

Отказное письмо на пиломатериалы

Если добровольная оценка товара не входит в планы производителя, для беспрепятственной работы ему может потребоваться отказное письмо. Это разъяснительный документ, который выдается сертификационным органом и содержит информацию о том, что для конкретного типа продукции не предусмотрена обязательная сертификация или декларирование.

Отказное письмо предоставляется:

органам ФТС при импорте и экспорте лесоматериалов;

торговым сетям, оптовым покупателям при заключении договоров;

государственным органам в случае проверок.

Действующее законодательство не предлагает унифицированного образца отказного письма. Оно составляется в свободной форме и содержит ссылки на нормы законодательства. Разъяснения выдаются предпринимателю по итогам анализа его нормативно-технической документации, лабораторные испытания продукции не проводятся. Срок оформления письма составляет 1-2 рабочих дня.

Как проходят оценочные процедуры?

Оформление разрешительной документации на пиломатериалы проводится по алгоритму, который состоит из 4 этапов:

Клиент направляет в сертификационный центр заявку. Эксперты идентифицируют товар, определяют, какие сертификаты необходимы, выбирают оптимальную схему оценки. Условия сотрудничества фиксируются в договоре. Заказчик собирает необходимую для проверки документацию и предоставляет образцы продукции. Работники центра организуют лабораторные исследования товара и на основании протокола испытаний формулируют выводы. Эксперты оформляют и предоставляют клиенту заказанную разрешительную документацию.

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