В Атюрьево загорелся заброшенный дом

В Атюрьево произошло возгорание заброшенного дома.

В ночь на 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле кафе «Родник» загорелся заброшенный дом. Огонь повредил постройку на площади 45 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся заброшенный дом.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru