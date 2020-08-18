Народные приметы на 19 августа подскажут, какая погода будет в январе

Народные приметы на 19 августа помогут определить, какая погодная обстановка будет наблюдаться в январе.

В былые времена, когда любой прогноз погоды имел статус поверья предварительной достоверности и не более того, люди верили, что жаркая погода в девятнадцатый день последнего месяца лета сигнализирует о теплом январе, а низкая температура воздуха предвещает второй месяц зимы с сильными морозами.

Кроме того, народные поверья гласят о прямопропорциональной связи погоды 19 августа и 14 октября.

Если 19 августа нет осадков, осенью дожди будут иметь место крайне редко.

Ясную погоду в этот день народные приметы называют предвестником холодной зимы.