Как заменить соленоид стартера на газонокосилке John Deere

Соленоид стартера на газонокосилке действует как электронный переключатель. Когда ключ зажигания косилки поворачивается в положение «пуск», соленоид включается и передает электрический ток от аккумулятора к стартеру. При выходе из строя соленоида отремонтировать его невозможно, и его необходимо заменить.

Диагностика стартера газонокосилки John Deere

Сейчас начало сезона кошения, трава зеленая и высокая, вы садитесь на свою верную косилку, поворачиваете ключ, вы слышите легкий щелчок, но косилка не запускается. Проблема может заключаться в стартере двигателя косилки. Показание заряда аккумулятора на вольтметре должно составлять примерно 12,6 В для полного заряда аккумулятора. Проверьте клеммы аккумулятора и концы кабеля аккумулятора на предмет загрязнения и коррозии. Отвинтите с помощью торцевого или комбинированного ключа гайки, которой конец кабеля аккумулятора крепится к большому выступу соленоида стартера. Очистите конец кабеля аккумулятора и большой наконечник соленоида от коррозии и грязи с помощью проволочной щетки. Осмотрите и очистите оставшиеся меньшие выступы на соленоиде стартера двигателя. Соленоиды стартера двигателя косилки обычно имеют три или четыре выступа: два больших и один маленький или два больших и два маленьких. Соленоиды стартера двигателя с тремя выступами используют монтажные проушины в качестве заземления, имея только один небольшой выступ, который соединяет провод переключателя стартера с соленоидом. Если стартер не проворачивается и не запускается, значит, стартер двигателя неисправен и требует замены.

Чтобы руки не попали в царапины и порезы от острых участков под капотом газонокосилки, наденьте пару легких садовых перчаток.

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Процесс замены соленоид стартера для газотокосилки John Deere

Установите косилку на ровную поверхность. Откройте кожух косилки и снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи, отвернув гайку кабеля с помощью храпового механизма и подходящего гнезда.

Проследите положительный провод аккумуляторной батареи до соленоида. Первое место, где положительный кабель аккумулятора соединяется с ведущим от аккумулятора, - это соленоид.

Соленоид стартера на газонокосилке действует как электронный переключатель.

Проследите положительный провод аккумуляторной батареи до соленоида.

Отсоедините или отключите каждый провод, подключенный к соленоиду. В некоторых случаях это будут просто разъемы жгута проводов, которые можно разъединить. В других случаях перед отсоединением проводов необходимо ослабить соединительные гайки на электрических столбах. Отметьте каждый удаленный провод, обернув его куском малярной ленты, и с помощью ручки отметьте столбик, от которого он оторвался. Например, провод, удаленный с верхнего левого поста, может быть помечен как-то иначе вместо «верхний левый». Отвинтите болты, которыми соленоид стартера крепится к шасси газонокосилки. Выньте старый соленоид.

Отсоедините или отключите каждый провод, подключенный к соленоиду.

Отвинтите болты, которыми соленоид стартера крепится к шасси газонокосилки.

Закрутите новый соленоид точно так, как вышел старый. Присоедините провода к их правильным электрическим штырям, как указано на ленте, снова подсоедините отрицательный кабель аккумулятора и закройте кожух.

Вот и весь процесс замены. Применив пошагово данную инструкцию, вы можете значительно сэкономить средства на техническом обслуживании вашего агрегата. В данном процессе нет ничего сложного и повторить его смогут даже обыватели.

Источник: https://farmpartsstore.com/john-deere/