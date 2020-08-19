В Ковылкинском районе произошел масштабный пожар

В Ковылкинском районе произошел крупный пожар, который уничтожил жилой дом, баню, гараж и автомобиль.

Происшествие произошло вечером 18 августа на территории населенного пункта Новое Пшенево. Огонь вспыхнул на улице Ленина. В результате пожара были уничтожены: жилой дом, гараж, баня и автомобиль марки «Шевроле-Нива», на общей площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru